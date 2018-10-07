Футболист «Спартака» Еременко впервые попал в заявку на официальный матч после двух лет дисквалификации
- @fcsm_official
Стартовый же состав красно-белых выглядит следующим образом: Александр Максименко, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Фернандо, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Александр Ломовицкий и Зе Луиш.
📋🔴⚪️ Наш состав на #ЕнисейСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 октября 2018 г.
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📺 @matchpremier ₽
📻 Аудиотрансляция матча 👉🏻 мобильное приложение #Спартак
🎧 Алексей @azzazello71 Золин#Спартак#НаКрасноярск#Spartakpic.twitter.com/AWe4sl8tGh
Игра состоится в Красноярске.
Напомним, что Ерёменко был дисквалифицирован в 2016 году за употребление кокаина. Тогда он выступал за московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Ерёменко полетел со «Спартаком» в Красноярск на матч РПЛ с «Енисеем».