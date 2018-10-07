Футболист «Спартака» Еременко впервые попал в заявку на официальный матч после двух лет дисквалификации

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Финский полузащитник Роман Ерёменко, который не выходил на поле два года из-за дисквалификации, включён в заявку московского «Спартака» на матч десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против красноярского футбольного клуба «Енисей».
Футболист «Спартака» Еременко впервые попал в заявку на официальный матч после двух лет дисквалификации
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Стартовый же состав красно-белых выглядит следующим образом: Александр Максименко, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Фернандо, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Александр Ломовицкий и Зе Луиш. 

Игра состоится в Красноярске.

Напомним, что Ерёменко был дисквалифицирован в 2016 году за употребление кокаина. Тогда он выступал за московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Ерёменко полетел со «Спартаком» в Красноярск на матч РПЛ с «Енисеем». 

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