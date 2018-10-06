Ерёменко полетел со «Спартаком» в Красноярск на матч РПЛ с «Енисеем»

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала список игроков, которые отправились в Красноярск на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем».
Ерёменко полетел со «Спартаком» в Красноярск на матч РПЛ с «Енисеем»
  • ©spartak.com

На игру отправились 23 футболиста, среди которых хавбек Роман Ерёменко, дисквалификация которого за употребление кокаина истекает 6 октября. Он сможет помочь команде в предстоящем матче, который пройдёт 7 октября.

Помимо финского полузащитника в Красноярск отправились Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артём Мамин, Павел Маслов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.

Ранее в «Спартаке» рассказали, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко не играли за молодёжную команду в матче с «Енисеем».

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