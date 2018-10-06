В «Спартаке» рассказали, почему Глушаков и Ещенко не играли за молодёжную команду в матче с «Енисеем»

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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила причины отсутствия полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко на матче десятого тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем».
В «Спартаке» рассказали, почему Глушаков и Ещенко не играли за молодёжную команду в матче с «Енисеем»
  • РИА Новости

«На трибунах манежа в Красноярске собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», — говорится в пресс-релизе «Спартака» по итогам матча с «Енисеем».

Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом «Спартака» после скандала с лайками под стихотворением актёра Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры.

Ранее Каррера ушёл от ответа на вопрос, почему Глушаков не работает с основой «Спартака».

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