В «Спартаке» рассказали, почему Глушаков и Ещенко не играли за молодёжную команду в матче с «Енисеем»
- РИА Новости
«На трибунах манежа в Красноярске собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», — говорится в пресс-релизе «Спартака» по итогам матча с «Енисеем».
Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом «Спартака» после скандала с лайками под стихотворением актёра Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры.
Ранее Каррера ушёл от ответа на вопрос, почему Глушаков не работает с основой «Спартака».