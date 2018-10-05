Каррера ушёл от ответа на вопрос, почему Глушаков не работает с основой «Спартака»
После матча второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3, главный тренер красно-белых Массимо Каррера ушёл от ответа на вопрос, почему полузащитник Денис Глушаков не работает с основным составом московского коллектива.
- РИА Новости
«Почему Глушаков не работает с командой? Ответ будет, когда наступит правильный момент», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.
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