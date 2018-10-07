В команде Нурмагомедова опровергли сообщения о задержании менеджера российского бойца

В команде российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова прокомментировали информацию о задержании менеджера Ризвана Магомедова после победного боя спортсмена в титульном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.

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«Ризван с нами уже разговаривал», — приводит слова одного из представителей команды Нурмагомедова «Матч ТВ». Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил об аресте трёх представителей команды Нурмагомедова.