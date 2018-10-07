Женская сборная России по волейболу победила Турцию в матче чемпионата мира
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Встреча завершилась в трёх партиях со счётом 3-0 (25:15, 25:17, 25:16).
Больше всех очков в составе сборной России набрали Ирина Воронкова и Ксения Парубец — по 14.
8 октября российские волейболистки сыграют с командой Болгарии.
Ранее центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков выразил недовольство тем фактом, что футбол в России пользуется гораздо большей популярностью, чем волейбол.