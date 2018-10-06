Волейболист Волков: задевает, что в России футболу уделяется намного больше внимания

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Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков выразил недовольство тем фактом, что футбол в России пользуется гораздо большей популярностью, чем волейбол.
Волейболист Волков: задевает, что в России футболу уделяется намного больше внимания
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«Нас действительно немного задевает, что футболу уделяется намного больше внимания. Главные денежные потоки минуют волейбол. Да что футбол, если в хоккее и баскетболе зарплаты тоже выше. Где ажиотаж, реклама и развитие, там и деньги. Точно так же жители любого города могут рассуждать о Москве», — заявил Волков в интервью RT.

Ранее волейболист признался, что готов к возвращению в состав сборной России.

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