Три очка Радулова помогли «Далласу» одержать крупную победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал крупную победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Радулова помогли «Далласу» одержать крупную победу над «Виннипегом» в матче НХЛ
  • © Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Далласа» оформили дубли Тайлер Сегин (12-я и 53-я минуты) и Джейми Бенн (28-я и 48-я), ещё одна шайба на счету россиянина Александра Радулова (9-я минута). Радулов также отдал две результативные передачи.

У «Виннипега» единственную шайбу забросил Кайл Коннор (23-я минута).

Радулов был признан третьей звездой встречи.

В другом матче «Баффало Сэйбрз» на своём льду переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1. 

Ранее российский форвард Илья Ковальчук поделился впечатлениями от своего первого официального матча за «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ.

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