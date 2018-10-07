Три очка Радулова помогли «Далласу» одержать крупную победу над «Виннипегом» в матче НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе «Далласа» оформили дубли Тайлер Сегин (12-я и 53-я минуты) и Джейми Бенн (28-я и 48-я), ещё одна шайба на счету россиянина Александра Радулова (9-я минута). Радулов также отдал две результативные передачи.
У «Виннипега» единственную шайбу забросил Кайл Коннор (23-я минута).
Радулов был признан третьей звездой встречи.
В другом матче «Баффало Сэйбрз» на своём льду переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1.
Ранее российский форвард Илья Ковальчук поделился впечатлениями от своего первого официального матча за «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ.