Три очка Радулова помогли «Далласу» одержать крупную победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал крупную победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Далласа» оформили дубли Тайлер Сегин (12-я и 53-я минуты) и Джейми Бенн (28-я и 48-я), ещё одна шайба на счету россиянина Александра Радулова (9-я минута). Радулов также отдал две результативные передачи.

У «Виннипега» единственную шайбу забросил Кайл Коннор (23-я минута).

Радулов был признан третьей звездой встречи.

В другом матче «Баффало Сэйбрз» на своём льду переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1.

Ранее российский форвард Илья Ковальчук поделился впечатлениями от своего первого официального матча за «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ.