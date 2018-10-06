Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за «Лос-Анджелес» в НХЛ

Российский форвард Илья Ковальчук поделился впечатлениями от своего первого официального матча за «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Чувствовал себя на порядок лучше, чем на предсезонных матчах. Первый период игры нельзя назвать удачным для нас, но затем мы показывали достойный хоккей», — приводит слова Ковальчука LА Kings Insider.

Он отметил, что команде требуется повышать уровень игры.

«Это особенно касается действий в большинстве. Ещё поговорим о том, что надо показывать лучший хоккей», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона в НХЛ.