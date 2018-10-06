Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за «Лос-Анджелес» в НХЛ
- Reuters
«Чувствовал себя на порядок лучше, чем на предсезонных матчах. Первый период игры нельзя назвать удачным для нас, но затем мы показывали достойный хоккей», — приводит слова Ковальчука LА Kings Insider.
Он отметил, что команде требуется повышать уровень игры.
«Это особенно касается действий в большинстве. Ещё поговорим о том, что надо показывать лучший хоккей», — добавил россиянин.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона в НХЛ.