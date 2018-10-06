«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона в НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» своём первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона в НХЛ
  • © AFP

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за «Сан-Хосе» забили Эвандер Кейн и Тимо Майер. «Лос-Анджелес» ответил голами Анже Копитара и Тайлера Тоффоли.

В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс бросок Кевина Лабанка.

Российский форвард Илья Ковальчук в своём первом официальном матче после возвращения в НХЛ провёл на льду более 20 минут, но не сумел отметится результативными действиями, завершив игру с показателем «+1».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занимает первое место среди игроков НХЛ по числу подписчиков в социальных сетях.

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