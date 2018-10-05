Овечкин занимает первое место среди игроков НХЛ по числу подписчиков в социальных сетях

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает первое место среди представителей лиги по количеству подписчиков в социальных сетях.
Овечкин занимает первое место среди игроков НХЛ по числу подписчиков в социальных сетях
  • © Reuters

Как сообщает Sports Business, общее число пользователей, подписанных на Овечкина, составляет 4,2 млн, из которых 2,7 млн — в Twitter, 1,4 млн — в Instagram и 120,5 тыс. — в Facebook.

Вторым по данному показателю стал защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн с суммарным числом подписчиков в 2,1 млн. Тройку замыкает голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист — 1,6 млн.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном» в матче НХЛ.

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