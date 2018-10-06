Божович заявил, что намерен через два года вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы

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Новый главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович рассказал, что планирует вывести самарский коллектив в Лигу Европы через два года.

«Принял предложение, потому что контракт рассчитан на 2,5 года. Попытаемся сделать хорошую команду, которая через два года сможет играть в Лиге Европы», — сказал черногорский специалист в интервью пресс-службе «Крыльев Советов». 

Он также прокомментировал победу самарского клуба над московским «Динамо» (1:0).

«Трудно сказать, в каком состоянии находится команда. За результат с «Динамо» было тревожно. При счёте 1:0 любая ошибка могла привести к голу. Накануне игры встречался с тренерским штабом. Специалист, который ушёл, тоже внёс свою лепту в результат», — добавил Божович.

В России Божович известен по работе с пермским «Амкаром», московским «Динамо», «Ростовом», московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом».

Ранее «Крылья Советов» прервали серию из трёх поражений в РПЛ, обыграв «Динамо».

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