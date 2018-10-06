Карпин раскритиковал поле «Ростов Арены» после концерта Басты

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил состояние газона «Ростов Арены» после концерта рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты).

«Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зелёный цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало, смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что проблемы не в Басте, а в тех, кто разрешил выступать.

«Не знаю, кто за это отвечает — оператор стадиона или Министерство спорта. Почему мы тогда решили выступать на «Ростов Арене»? Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч», — добавил Карпин.

Сегодня на «Ростов Арене» состоялся матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Оренбургом», который завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Ранее представитель «Ростов Арены» оценил состояние газона после концерта Басты.