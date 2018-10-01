Представитель «Ростов Арены» оценил состояние газона после концерта Басты

Представитель «Ростов Арены» оценил состояние газона после концерта рэп-исполнителя Басты.

29 сентября на «Ростов Арене» состоялся концерт Басты. Перед мероприятием в футбольном клубе «Ростов» были обеспокоены тем, что газон пострадает и на нём нельзя будет проводить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Стадион хорошо себя чувствует... не было повреждений», — цитирует представителя «Ростов Арены» РИА Новости.

Он отметил, что были проведены работы по устранению повреждений на искусственном газоне рядом с основным полем. По его словам, газон восстановится к ближайшему домашнему матчу «Ростова» с «Оренбургом», который пройдёт 6 октября.

«Газон пару дней постоит под солнцем, восстановится… К матчу будет готов», — заключил представитель пресс-службы.

Ранее футбольный клуб «Ростов» сообщил о состоянии газона на «Ростов Арене» после прошедшего на ней концерта.