Представитель «Ростов Арены» оценил состояние газона после концерта Басты
- РИА Новости
29 сентября на «Ростов Арене» состоялся концерт Басты. Перед мероприятием в футбольном клубе «Ростов» были обеспокоены тем, что газон пострадает и на нём нельзя будет проводить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Стадион хорошо себя чувствует... не было повреждений», — цитирует представителя «Ростов Арены» РИА Новости.
Он отметил, что были проведены работы по устранению повреждений на искусственном газоне рядом с основным полем. По его словам, газон восстановится к ближайшему домашнему матчу «Ростова» с «Оренбургом», который пройдёт 6 октября.
«Газон пару дней постоит под солнцем, восстановится… К матчу будет готов», — заключил представитель пресс-службы.
Ранее футбольный клуб «Ростов» сообщил о состоянии газона на «Ростов Арене» после прошедшего на ней концерта.