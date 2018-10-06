Шубенков признался, что его забавляет поведение Макгрегора

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, высказался о предстоящем поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Шубенков признался, что его забавляет поведение Макгрегора
  • Reuters

«На самом деле, я до сих пор не принял окончательного решения, за кого буду болеть. Понимаю, что нужно поддержать Хабиба. Если говорить о спортивной составляющей, то, конечно же, более интересной выглядит победа Нурмагомедова. Но Конор — человек, который делает шоу», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

Он отметил, что Макгрегор создаёт атмосферу и хайп вокруг UFC, что идёт на пользу промоушену.

«Правда, у Макгрегора дурацкое поведение. Однако оно меня забавляет»,— добавил легкоатлет.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получит на $1 млн больше Нурмагомедова за участие в турнире UFC 229.

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