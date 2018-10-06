Почеттино высказался о проблемах современного футбола

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Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказал мнение о проблемах современного футбола.
Почеттино высказался о проблемах современного футбола
  • Reuters

«Проблема заключается в том, что футбол — это массовый бизнес. В наши дни футбольный бизнес не заботится об игроках. Всё сосредоточено на проведении как можно большего количества матчей», — приводит слова Почеттино ESPN.

Он отметил, что из-за такого подхода у многих команд возникают проблемы.

«Клубам приходится тратить много денег на покупку большого количества игроков, а когда вы создаёте команду из 25 игроков, не все получают шанс выступать каждую неделю. Кто-то остаётся несчастным. Мне кажется, в футболе должны быть немного другие ценности», — добавил аргентинский специалист.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что неудовлетворительные результаты «Манчестер Юнайтед» не являются только его виной.

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