Моуринью о ситуации в «Манчестер Юнайтед»: иногда проблема заключается не только в тренере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что неудовлетворительные результаты команды не являются только его виной.

«Иногда проблема заключается не только в тренере. Успех клуба имеет прямую связь с потенциалом самой команды, а также с потенциалом соперников. Прошлый сезон получился феноменальным как раз из-за этих двух факторов. Я думаю, что наши оппоненты, имевшие гораздо больший потенциал, чем мы, остались в таблице ниже «Манчестер Юнайтед». Именно поэтому это был феноменальный сезон», — приводит слова Моуринью FourFourTwo.

По итогам сезона-2017/18 МЮ занял второе место. В нынешнем сезоне после семи туров «красные дьяволы» с десятью очками занимают 10-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Гари Невилл жёстко раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» в свете возможного увольнения Моуринью.