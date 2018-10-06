Невилл жёстко раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» в свете возможного увольнения Моуринью

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл высказал мнение о возможном увольнении португальского специалиста Жозе Моуринью с должности главного тренера «красных дьяволов».

«Честно говоря, я в ярости. Я был в ярости три или четыре года назад, когда из клуба был уволен Дэвид Мойес, а за день до увольнения, эта информация просочилась в прессу. Я думаю о том, как управляется клуб. Если информация о скорой отставке Моуринью — правда (а пока мы этого не знаем), то Жозе в субботу выйдет на поле «Олд Траффорд» приговорённым. Это неприемлемо», — заявил Невилл в своей авторской колонке Sky Sports.

Он отметил, что МЮ «лихорадит» уже пять-шесть лет, и у любого тренера возникли бы проблемы в работе с командой в теперешней ситуации.

«С меня хватит. Я обожаю этот клуб, люблю до смерти. Он был моей жизнью, он дал мне всё, и я не хочу на него ополчаться. Но должен сказать, что в клубе что-то должно поменяться, и это не тренер. Это то, что над тренером. На данный момент есть кое-что прогнившее до основания в том, как принимаются решения в клубе последние пять лет, и это идёт от руководства. Если я нанимаю человека и он проваливается, то это я должен нести ответственность. Люди, управляющие клубом, недостаточно квалифицированы. Они играют в футбольный менеджер в величайшем клубе мира», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Моуринью будет уволен из «Манчестер Юнайтед» в ближайшие несколько дней.