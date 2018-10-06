СМИ: Моуринью будет уволен из «Манчестер Юнайтед» в ближайшие несколько дней

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Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера команды Жозе Моуринью уже после матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».
СМИ: Моуринью будет уволен из «Манчестер Юнайтед» в ближайшие несколько дней
  • © Global Look Press

Как сообщает The Mirror, в клубе потеряли доверие к 55-летнему португальскому специалисту и намерены его уволить в ближайший уикенд.

Отмечается, что решение об отставке тренера не будет зависеть от результата матча с «Ньюкаслом».

Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Под его руководством клуб выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 29 лет.

Ранее Моуринью высказался о положении «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ.

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