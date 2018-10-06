СМИ: Моуринью будет уволен из «Манчестер Юнайтед» в ближайшие несколько дней
- © Global Look Press
Как сообщает The Mirror, в клубе потеряли доверие к 55-летнему португальскому специалисту и намерены его уволить в ближайший уикенд.
Отмечается, что решение об отставке тренера не будет зависеть от результата матча с «Ньюкаслом».
Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Под его руководством клуб выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
В нынешнем розыгрыше АПЛ «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 29 лет.
Ранее Моуринью высказался о положении «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ.