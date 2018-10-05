Моуринью высказался о положении «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ
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«Это будет очень важный матч. Сейчас только начало октября, и во многих европейских лигах таблицы в сентябре и октябре не отражают того, что произойдёт через несколько месяцев или даже в конце сезона», — приводит слова Моуринью Manchester Evening News.
Он отметил, что сейчас команда находится в таком положении, которое можно без особых трудностей улучшить.
«Для этого нам нужны очки. Те очки, что мы потеряли в последних двух матчах, сыграв вничью и потерпев поражение. Так что мы знаем, что нам нужна победа в следующей встрече, но также знаем, что она нужна и сопернику», — добавил специалист.
После семи туров МЮ с десятью очками занимает 10-е место в турнирной таблице.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится на «Олд Траффорд» 6 октября.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с Маурицио Почеттино в случае отставки Моуринью.