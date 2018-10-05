Моуринью высказался о положении «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед» высказал мнение о положении команды в турнирной таблице чемпионата.

«Это будет очень важный матч. Сейчас только начало октября, и во многих европейских лигах таблицы в сентябре и октябре не отражают того, что произойдёт через несколько месяцев или даже в конце сезона», — приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

Он отметил, что сейчас команда находится в таком положении, которое можно без особых трудностей улучшить.

«Для этого нам нужны очки. Те очки, что мы потеряли в последних двух матчах, сыграв вничью и потерпев поражение. Так что мы знаем, что нам нужна победа в следующей встрече, но также знаем, что она нужна и сопернику», — добавил специалист.

После семи туров МЮ с десятью очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится на «Олд Траффорд» 6 октября.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с Маурицио Почеттино в случае отставки Моуринью.