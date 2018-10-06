Тебас заявил, что «Реал» занимается популизмом, критикуя проведение матчей Примеры в США

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о позиции президента мадридского «Реала» Флорентино Переса относительно проведения некоторых матчей испанской Примеры в США.
Тебас заявил, что «Реал» занимается популизмом, критикуя проведение матчей Примеры в США
  • Reuters

«Реал» в одном месте говорит одно, а в другом — другое. Стоит помнить, кто помогает нам организовывать матчи», — приводит слова Тебаса AS.

Он отметил, что компания Relevant, с которой у Ла Лиги подписано соглашение на проведение матчей в США, является организатором Международного кубка чемпионов, в котором «Реал» участвует в межсезонье.

«Реал» занимается в некотором роде популизмом. Меня не беспокоит мнение мадридского клуба, поскольку участие в таких матчах является делом добровольным», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Перес выступил против проведения матчей Примеры в США.

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