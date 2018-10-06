Ковальчук рассказал, кого будет поддерживать в предстоящем бою Нурмагомедова и Макгрегора

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук высказался о поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ковальчук рассказал, кого будет поддерживать в предстоящем бою Нурмагомедова и Макгрегора
  • Reuters

«Конечно, я слежу за миром смешанных единоборств. Мне очень нравится. Обязательно посмотрю предстоящий бой. За кого буду болеть? За красивый поединок», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получит на $1 млн больше Нурмагомедова за участие в турнире UFC 229.

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