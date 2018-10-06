Результативная передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Каролине» принесли шайбы Джордана Мартинука, Себастьяна Ахо и Майкла Ферланда. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников заработал своё первое очко в НХЛ, записав на свой счёт результативную передачу при первом взятии ворот гостей.

«Коламбус» ответил голом Брэндона Дубински.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ильёй Ковальчуком проиграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона в НХЛ.