Результативная передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Каролине» принесли шайбы Джордана Мартинука, Себастьяна Ахо и Майкла Ферланда. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников заработал своё первое очко в НХЛ, записав на свой счёт результативную передачу при первом взятии ворот гостей.
«Коламбус» ответил голом Брэндона Дубински.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ильёй Ковальчуком проиграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона в НХЛ.