СМИ: «Реал» может уволить Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов

Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Хулена Лопетеги с занимаемой должности.

Как сообщает Daily Mail, в клубе недовольны недавними результатами команды и могут отправить 52-летнего специалиста в отставку.

В последних трёх матчах во всех турнирах «Реал» не одержал ни одной победы, потерпев два поражения — от «Севильи» (0:3) и ЦСКА (0:1) — и сыграв вничью с «Атлетико» (0:0).

Лопетеги возглавил «Реал» 15 июня, со скандалом покинув пост главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» впервые за 11 лет не смог забить в трёх матчах подряд.