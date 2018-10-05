Баскетболист Дженнингс: проголосовал бы за Поповича, если бы он баллотировался на пост президента США

Короткая ссылка
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс восхитился позицией главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича в вопросе, связанном с протестами американских спортсменов против политики Трампа.
Баскетболист Дженнингс: проголосовал бы за Поповича, если бы он баллотировался на пост президента США
  • © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«То, что один из лучших тренеров в истории американского баскетбола, используя положение, публично выражает свою позицию, многое говорит о нём, о его нравственных качествах и идеалах. Ведь Попович говорит не о цвете кожи, а о людях в целом», — отметил Дженнингс в интервью RT.

Кроме того, спортсмен ответил утвердительно на вопрос, проголосовал бы ли он за специалиста, если бы тот решил баллотироваться в президенты США.

«Я только за», — добавил защитник.

Ранее баскетболист рассказал о проявлениях расизма в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить