Баскетболист Дженнингс: проголосовал бы за Поповича, если бы он баллотировался на пост президента США
- © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«То, что один из лучших тренеров в истории американского баскетбола, используя положение, публично выражает свою позицию, многое говорит о нём, о его нравственных качествах и идеалах. Ведь Попович говорит не о цвете кожи, а о людях в целом», — отметил Дженнингс в интервью RT.
Кроме того, спортсмен ответил утвердительно на вопрос, проголосовал бы ли он за специалиста, если бы тот решил баллотироваться в президенты США.
«Я только за», — добавил защитник.
Ранее баскетболист рассказал о проявлениях расизма в США.