Защитник баскетбольного «Зенита» Дженнингс рассказал о проявлениях расизма в США
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«Расизм до сих пор остаётся очень большой проблемой в мире. Мы проделали такой большой путь после 50-х и 60-х годов, но его проявлений становится только больше. Если задуматься о том, что США проделали такой путь, а их всё равно раздирают подобные проблемы, кажется, что от этого никогда не избавиться. Всё это очень грустно», — поделился игрок в интервью RT.
Ранее баскетболист рассказал о причинах перехода в санкт-петербургский «Зенит».