Баскетболист Дженнингс рассказал о причинах перехода в санкт-петербургский «Зенит»

Новичок «Зенита» Брендон Дженнингс ответил критикам, обвинившим его в том, что выступлению в НБА он предпочёл дорогостоящий контракт с российским клубом.

«Мне представилась возможность занять более важную роль в команде. Я хотел играть именно в стартовом составе, так как уверен, что готов нести эту ответственность. К сожалению, в НБА у меня такой возможности не было. Думаю, в «Зените» мне позволят раскрыться и показать всему миру, что я всё тот же. Дело совершенно не в деньгах или чём-либо подобном», — отметил баскетболист в интервью RT.

Перед стартом нынешнего сезона разыгрывающий защитник перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из команды НБА «Милуоки Бакс».

Ранее Дженнингс заявил, что Коби Брайант — его самый любимый игрок.