Баскетболист Дженнингс: Коби Брайант — мой самый любимый игрок

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Между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс выбрал атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс».
Баскетболист Дженнингс: Коби Брайант — мой самый любимый игрок
  • © Phil Velasquez/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Всё дело в подходе к игре Коби. У него невероятная воля к победе, ведь за свою карьеру он прошёл через много трудностей. Все как один твердили, что без Шакила О’Нила ему не удастся выиграть титул — а он делает это дважды. Для меня Брайант — один из самых любимых баскетболистов. При этом Джеймс — лучший в истории НБА», — поделился своим мнением Дженнингс в интервью RT.

Ранее разыгрывающий защитник рассказал о своём отношении к политике Трампа.

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