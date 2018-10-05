Баскетболист Дженнингс: Коби Брайант — мой самый любимый игрок

Между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс выбрал атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Всё дело в подходе к игре Коби. У него невероятная воля к победе, ведь за свою карьеру он прошёл через много трудностей. Все как один твердили, что без Шакила О’Нила ему не удастся выиграть титул — а он делает это дважды. Для меня Брайант — один из самых любимых баскетболистов. При этом Джеймс — лучший в истории НБА», — поделился своим мнением Дженнингс в интервью RT.

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