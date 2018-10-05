Защитник баскетбольного «Зенита» Дженнингс рассказал о своём отношении к политике Трампа

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Американский новичок санкт-петербургского клуба признался, что его не устраивает нынешняя политика США.
Защитник баскетбольного «Зенита» Дженнингс рассказал о своём отношении к политике Трампа
  • Reuters

«Я не слишком интересуюсь всей этой шумихой вокруг Трампа. Один из одноклубников как-то спросил меня про него, а я ответил, что мы в США сами не понимаем, что происходит. Печально, что после Обамы и попыток сделать мир лучше нашим девизом стало «Вернём Америке былое величие». Мы и без того великие и знаем это. Остаётся только надеяться, что на следующих выборах люди проголосуют за правильного президента. Уверен, остальные страны смотрят на нас с недоумением и смеются», — заявил баскетболист в интервью RT.

Ранее Дженнингс поделился мнением о российском баскетболе.

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