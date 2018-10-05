Хюлькенберг отметил высокую работоспособность Сироткина
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«Высоко ценю Сергея, он мне нравится как пилот. Не знаю никого, кто работал бы так же упорно, как он. Даже в прошлом году, когда был третьим гонщиком, он каждый день занимался в тренажёрном зале, был очень погружён в работу, сконцентрирован на жизни в «Формуле-1». Это производит впечатление», — приводит слова Хюлькенберга «Чемпионат».
Он отметил, что Сироткин сейчас находится в непростой ситуации из-за низкой скорости болидов «Уильямс».
«Это сложная ситуация, особенно когда ты новичок, не имеешь необходимого опыта. Иногда не знаешь, что делать с машиной, нелегко понять это. Но, считаю, он работает очень достойно», — добавил немецкий пилот.
Ранее Сироткин рассказал, каких результатов ждать от «Уильямса» на Гран-при Японии.