Хюлькенберг отметил высокую работоспособность Сироткина

Немецкий пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился мнением относительно российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина.

«Высоко ценю Сергея, он мне нравится как пилот. Не знаю никого, кто работал бы так же упорно, как он. Даже в прошлом году, когда был третьим гонщиком, он каждый день занимался в тренажёрном зале, был очень погружён в работу, сконцентрирован на жизни в «Формуле-1». Это производит впечатление», — приводит слова Хюлькенберга «Чемпионат».

Он отметил, что Сироткин сейчас находится в непростой ситуации из-за низкой скорости болидов «Уильямс».

«Это сложная ситуация, особенно когда ты новичок, не имеешь необходимого опыта. Иногда не знаешь, что делать с машиной, нелегко понять это. Но, считаю, он работает очень достойно», — добавил немецкий пилот.

Ранее Сироткин рассказал, каких результатов ждать от «Уильямса» на Гран-при Японии.