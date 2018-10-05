Шляхтин сообщил, когда состоится ближайшая встреча руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, когда планируется следующая встреча с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Шляхтин сообщил, когда состоится ближайшая встреча руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF
  • РИА Новости

«Ближайшая встреча пройдёт с 7 по 8 ноября в Риме. На ней обязательно будет присутствовать представитель Министерства спорта России. Планируем, что в переговорах также примут участие юристы, которые консультируют ВФЛА», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию на решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА.

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