Шляхтин сообщил, когда состоится ближайшая встреча руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, когда планируется следующая встреча с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Ближайшая встреча пройдёт с 7 по 8 ноября в Риме. На ней обязательно будет присутствовать представитель Министерства спорта России. Планируем, что в переговорах также примут участие юристы, которые консультируют ВФЛА», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию на решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА.