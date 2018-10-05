Шляхтин сообщил, когда состоится ближайшая встреча руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF
- РИА Новости
«Ближайшая встреча пройдёт с 7 по 8 ноября в Риме. На ней обязательно будет присутствовать представитель Министерства спорта России. Планируем, что в переговорах также примут участие юристы, которые консультируют ВФЛА», — приводит слова Шляхтина ТАСС.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию на решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА.