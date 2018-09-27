CAS зарегистрировал апелляцию на решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА

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Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что зарегистрировал апелляцию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать российскую организацию в правах.
CAS зарегистрировал апелляцию на решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА
  • © REUTERS/ Eric Gaillard

Об этом сообщается на сайте CAS.

В суде объявили, что началась арбитражная процедура. После обмена письменных заявлений двух сторон и определения состава арбитров будут проведены слушания, на которых и вынесется окончательное решение. 

ВФЛА рассчитывает добиться отмены решения IAAF и восстановить организацию в правах в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что IAAF намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления ВФЛА.

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