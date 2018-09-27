CAS зарегистрировал апелляцию на решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА
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Об этом сообщается на сайте CAS.
В суде объявили, что началась арбитражная процедура. После обмена письменных заявлений двух сторон и определения состава арбитров будут проведены слушания, на которых и вынесется окончательное решение.
ВФЛА рассчитывает добиться отмены решения IAAF и восстановить организацию в правах в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что IAAF намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления ВФЛА.