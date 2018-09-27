CAS зарегистрировал апелляцию на решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что зарегистрировал апелляцию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать российскую организацию в правах.

Об этом сообщается на сайте CAS.

В суде объявили, что началась арбитражная процедура. После обмена письменных заявлений двух сторон и определения состава арбитров будут проведены слушания, на которых и вынесется окончательное решение.

ВФЛА рассчитывает добиться отмены решения IAAF и восстановить организацию в правах в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что IAAF намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления ВФЛА.