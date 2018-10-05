«Спартак» объявил о начале сотрудничества с киберспортивной командой

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о начале сотрудничества с киберспортивной организацией forZe eSports.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, сотрудничество будет направлено на увеличение общей аудитории болельщиков, а также на проведение различных мероприятий — спортивных и киберспортивных.

Киберспортивная организация forZe eSports была основана в 2001 году и является одним из старейших клан-тегов СНГ.

Ранее сообщалось, что фанаты забросали футбольное поле теннисными мячами и геймпадами в знак протеста против киберспорта.