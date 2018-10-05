«Спартак» объявил о начале сотрудничества с киберспортивной командой

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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о начале сотрудничества с киберспортивной организацией forZe eSports.
«Спартак» объявил о начале сотрудничества с киберспортивной командой
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, сотрудничество будет направлено на увеличение общей аудитории болельщиков, а также на проведение различных мероприятий — спортивных и киберспортивных.

Киберспортивная организация forZe eSports была основана в 2001 году и является одним из старейших клан-тегов СНГ. 

Ранее сообщалось, что фанаты забросали футбольное поле теннисными мячами и геймпадами в знак протеста против киберспорта.

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