Фанаты забросали футбольное поле теннисными мячами и геймпадами в знак протеста против киберспорта
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- globallookpress.com
Об этом сообщает The Sun.
Встреча между командами в первом тайме была прервана на несколько минут для очистки поля от брошенных на газон геймпадов и теннисных мячей.
На трибунах также были размещены баннеры с лозунгами против киберспорта.
Отмечается, что фанаты «Базеля» также поддержали данную акцию.
Матч завершился победой «Янг Бойз» со счётом 7:1.
Ранее сообщалось, что МОК назвал условия включения киберспорта в программу Олимпийских игр.