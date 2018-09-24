Фанаты забросали футбольное поле теннисными мячами и геймпадами в знак протеста против киберспорта

Фанаты футбольного клуба «Янг Бойз» устроили акцию протеста против киберспорта во время матча швейцарской Суперлиги с «Базелем».

Об этом сообщает The Sun.

Встреча между командами в первом тайме была прервана на несколько минут для очистки поля от брошенных на газон геймпадов и теннисных мячей.

На трибунах также были размещены баннеры с лозунгами против киберспорта.

Отмечается, что фанаты «Базеля» также поддержали данную акцию.

Матч завершился победой «Янг Бойз» со счётом 7:1.

Ранее сообщалось, что МОК назвал условия включения киберспорта в программу Олимпийских игр.