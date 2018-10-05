Словенская биатлонистка дисквалифицирована на два года после перепроверки проб с ОИ-2010
- Reuters
Как сообщает пресс-служба IBU, нарушение было выявлено после перепроверки проб, собранных во время Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере.
Отмечается, что все результаты, показанные Грегорин на соревнованиях под эгидой IBU в период с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года, аннулированы, но её результаты с ОИ-2010 остаются в силе, поскольку за них отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).
Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 4 октября 2017 года.
Ранее сообщалось, что Великобритания обвинила Россию в кибератаках на WADA.