Словенская биатлонистка дисквалифицирована на два года после перепроверки проб с ОИ-2010

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Антидопинговый комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о дисквалификации словенской биатлонистки Теи Грегорин за нарушение антидопинговых правил.
Словенская биатлонистка дисквалифицирована на два года после перепроверки проб с ОИ-2010
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба IBU, нарушение было выявлено после перепроверки проб, собранных во время Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере.

Отмечается, что все результаты, показанные Грегорин на соревнованиях под эгидой IBU в период с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года, аннулированы, но её результаты с ОИ-2010 остаются в силе, поскольку за них отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).

Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 4 октября 2017 года.

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