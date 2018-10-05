РФС утвердил список арбитров от России в лист ФИФА на 2019 год
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, в список главных судей среди мужчин были включены Сергей Карасёв, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Владимир Москалёв и Михаил Вилков.
Среди женщин в список главных арбитров вошли Анастасия Пустовойтова, Вера Опейкина, Марина Крупская и Александра Пономарёва.
Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева в концовке матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».