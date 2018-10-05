Женская сборная России стала четвёртой на шахматной олимпиаде в Батуми

Женская сборная России заняла четвёртое место по итогам шахматной олимпиады, которая прошла в грузинском Батуми.

По итогам 11 туров сборная России набрала 16 очков.

Победительницами турнира стали представительницы Китая, набравшие 18 очков. Серебро завоевали украинки, в активе которых также 18 очков, но они уступили китаянкам по дополнительным показателям.

Тройку призёров замкнули шахматистки из Грузии — 17 очков.

На турнире за сборную России выступали Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала бронзу на шахматной олимпиаде в Батуми.