Мужская сборная России завоевала бронзу на шахматной олимпиаде в Батуми

Мужская сборная России заняла третье место по итогам шахматной олимпиады, которая прошла в грузинском Батуми.

По итогам 11 туров три команды — Россия, Китай и США — набрали по 18 очков, и распределение призовых мест произошло по дополнительным показателям, после подсчёта которых россияне заняли третье место, американцы — второе, а китайцы — первое.

На турнире за сборную России выступали Сергей Карякин, Владимир Крамник, Никита Витюгов и Дмитрий Яковенко.

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