Гол Ракитича признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила итоги голосования за лучший гол на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов.

По итогам голосования, лучшим голом минувшей недели был признан мяч, забитый хорватским хавбеком «Барселоны» Иваном Ракитичем в матче с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» завершилась победой каталонцев со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.