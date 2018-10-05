Гол Ракитича признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила итоги голосования за лучший гол на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов.
Гол Ракитича признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов
  • Reuters

По итогам голосования, лучшим голом минувшей недели был признан мяч, забитый хорватским хавбеком «Барселоны» Иваном Ракитичем в матче с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» завершилась победой каталонцев со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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