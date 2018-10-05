Гол Ракитича признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов
- Reuters
По итогам голосования, лучшим голом минувшей недели был признан мяч, забитый хорватским хавбеком «Барселоны» Иваном Ракитичем в матче с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур».
⚽️ #UCL Goal of the Week 🔢— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 октября 2018 г.
Agree with the order? 🤔@NissanFootball#GOTWpic.twitter.com/1WbjV1M9cn
Встреча между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» завершилась победой каталонцев со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.