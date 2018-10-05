Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучшего игрока недели по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • Reuters

Лучшим игроком признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который дважды отличился в гостевом матче с «Тоттенхэм Хотспур», завершившемся победой каталонцев со счётом 4:2.

Месси обошёл в голосовании Пауло Дибалу из «Ювентуса», Эдина Джеко из «Ромы» и Неймара из «Пари Сен-Жермена», которые забили по три мяча в своих встречах.

Ранее каталонская «Барселона» одержала победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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