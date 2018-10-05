Влашич оценил идею болельщиков ЦСКА собрать средства на выкуп его трансфера

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал предложение болельщиков команды собрать средства на его выкуп у «Эвертона».

«Безумная идея! Очень люблю наших фанатов. Но думаю, делать это пока не обязательно. Ещё слишком рано говорить о чём-то: сезон только стартовал», — приводит слова Влашича Sport24.

Он отметил, что вопрос его возможного выкупа находится в видении клубов.

«Я очень счастлив в ЦСКА, меня отлично приняли в клубе и игроки, и руководство, и фанаты. Сейчас ЦСКА — мой дом. Но ещё раз повторюсь: ещё слишком рано загадывать. Я сосредоточен только на том, чтобы показывать свою лучшую игру в матчах за ЦСКА», — добавил хорватский хавбек.

Влашич перешёл в ЦСКА из ливерпульского «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды, срок которой рассчитан до завершения сезона.

Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.