«Автомобилист» продлил свою победную серию до 14 матчей, обыграв «Амур» в матче КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал 14-ю победу со старта сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Автомобилист» продлил свою победную серию до 14 матчей, обыграв «Амур» в матче КХЛ
  • РИА Новости

«Автомобилист» в гостях одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 5:2.

Победу екатеринбургской команде принесли шайбы Вячеслава Литовченко (12-я минута), Франсиса Паре (24-я), Дэна Секстона (54-я), Ивана Вишневского (56-я) и Максима Рассейкина (56-я).

У хозяев отличились Владислав Ушенин (29-я) и Игорь Руденков (41-я).

В других матчах дня китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:0, а магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» — 4:3.

Ранее санкт-петербургский СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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