СКА одержал победу над ХК «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

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Петербургский СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Никита Гусев, Александр Барабанов и Алексей Бывальцев. У хозяев единственную шайбу забросил Степан Старков.

В следующем матче СКА сыграет с финским «Йокеритом», а «Сочи» — с минским «Динамо».

В других противостояниях игрового дня КХЛ ярославский «Локомотив» по буллитам переиграл нижегородское «Торпедо» (4:3), череповецкая «Северсталь» в овертайме уступила нижнекамскому «Нефтехимику» (3:4), московское «Динамо» проиграло казанскому «Ак Барсу» (1:2), а «Спартак» одержал победу в овертайме над минским «Динамо» (4:3).

Ранее шайба Капризова в овертайме принесла ЦСКА победу над «Барысом» в матче КХЛ.

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