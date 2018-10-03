Шайба Капризова в овертайме принесла ЦСКА победу над «Барысом» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.

В основное время матча за ЦСКА забили Артём Блажиевский и Сергей Андронов. «Барыс» ответил шайбами Павла Акользина и Брэндона Боченски.

В овертайме победу ЦСКА принесла шайба Кирилла Капризова.

Такой результат позволил армейцам довести свою победную серию до семи матчей.

Ранее сообщалось, что «Металлург» переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.