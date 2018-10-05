Два футболиста «Зенита» вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы.
Два футболиста «Зенита» вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
  • Reuters

В список попали два игрока санкт-петербургского «Зенита» — вратарь Андрей Лунёв и полузащитник Леандро Паредес, сообщает пресс-служба клуба.

Во втором туре «Зенит» одержал домашнюю победу над чешской «Славией» со счётом 1:0.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы с чешской «Славией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить