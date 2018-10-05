Два футболиста «Зенита» вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы.

В список попали два игрока санкт-петербургского «Зенита» — вратарь Андрей Лунёв и полузащитник Леандро Паредес, сообщает пресс-служба клуба.

Во втором туре «Зенит» одержал домашнюю победу над чешской «Славией» со счётом 1:0.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы с чешской «Славией».