Два футболиста «Зенита» вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
- Reuters
В список попали два игрока санкт-петербургского «Зенита» — вратарь Андрей Лунёв и полузащитник Леандро Паредес, сообщает пресс-служба клуба.
Андрей Лунев и Леандро Паредес — в команде недели @EuropaLeague!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 5 октября 2018 г.
Браво, парни! 👏 pic.twitter.com/9xoMwhI125
Во втором туре «Зенит» одержал домашнюю победу над чешской «Славией» со счётом 1:0.
Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы с чешской «Славией».