Семак считает, что многие футболисты «Зенита» сыграли не лучшим образом в матче со «Славией»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги с чешской «Славией».

«Ожидаемо тяжёлая игра получилась. Надо было раньше забивать. В этом случае могло быть интереснее. Но и соперник был хорош: много били сегодня. У нас были шероховатости в обороне, многие сыграли не свою лучшую игру. Кокорин забил хороший мяч, мог сделать это ещё. Не хочу выделять кого-то персонально», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он также объяснил, почему соперник нанёс большое количество ударов по воротам сине-бело-голубых.

«Мы низко опускались в оборону, а у соперника хорошие футболисты, с поставленным ударом. Нам не хватало компактности, были ошибки. Тем не менее надо обратить внимание, что опасных ударов по нашим воротам было немного», — добавил Семак.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Ранее гол Кокорина принёс «Зениту» победу над «Славией» в Лиге Европы.