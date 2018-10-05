Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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«Даллас Старз» обыграл «Аризона Койотс»в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Победу «Далласу» принесли шайбы Девина Шора (на 25-й минуте), Александра Радулова (на 25-й минуте) и Йона Клингберга (на 26-й минуте).

В других матчах дня «Филадельфия Флайерз» победил «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2, а «Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесота Уайлд» — 4:1.

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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