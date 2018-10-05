Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Японии.

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе «Сузука» за 1 минуту 28,691 секунды.

Второй результат показал его партнёр по команде финн Валттери Боттас (отставание 0,446 секунды), третье место занял австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо (+0,682).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место, уступив времени лидера 3,822 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 16-й (+2,817).

Ранее российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал, как начинал свою карьеру.