Сироткин рассказал, как начинал карьеру пилота
- Reuters
«Я был фанатом «Формулы-1» с самого раннего возраста. В пять лет уже не пропускал ни одной гонки, и мне очень хотелось заняться картингом», — заявил он.
По словам Сироткина, он поехал с родителями отдыхать в Испанию, и рядом с их отелем случайно оказалась картинговая трасса. Через несколько дней Сироткин уговорил отца отвести его туда.
«С того момента всё и началось», — добавил пилот.
Он выразил надежду, что его главные гонки ещё впереди и они будут в «Формуле-1».
Ранее Сироткин ответил на вопрос, остались ли у него и команды задачи на нынешний сезон.