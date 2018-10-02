Сироткин рассказал, как начинал карьеру пилота

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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин в беседе с «Известиями» рассказал, как начинал свою карьеру.
Сироткин рассказал, как начинал карьеру пилота
  • Reuters

«Я был фанатом «Формулы-1» с самого раннего возраста. В пять лет уже не пропускал ни одной гонки, и мне очень хотелось заняться картингом», — заявил он.

По словам Сироткина, он поехал с родителями отдыхать в Испанию, и рядом с их отелем случайно оказалась картинговая трасса. Через несколько дней Сироткин уговорил отца отвести его туда.

«С того момента всё и началось», — добавил пилот.

Он выразил надежду, что его главные гонки ещё впереди и они будут в «Формуле-1».

Ранее Сироткин ответил на вопрос, остались ли у него и команды задачи на нынешний сезон.

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