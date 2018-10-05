Нурмагомедов: перед боями Макгрегор говорит, что готов ко всему, а потом сдаётся

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов: перед боями Макгрегор говорит, что готов ко всему, а потом сдаётся
  • © РИА Новости

«Я думаю, в начале первого раунда нужно быть осторожнее: у ирландца хорошие боксёрские навыки. Но у меня есть умения в борьбе. Надо его остановить. Я продемонстрирую их и досрочно закончу поединок», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос, будет ли продолжаться бой все пять раундов.

«Не знаю, всё может закончиться судейским решением, или я завершу его раньше. В преддверии своих поединков он постоянно говорит, что готов ко всему, а потом сдаётся», — заключил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, как обстоят дела с весом перед боем с Макгрегором.

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